شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: التعادل مع الجيش الرواندى "جيد".. ونستعد للقاء الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد ناجي جدو، المدرب المساعد لفريق بيراميدز، على تعادل فريقه أمام نظيره الجيش الرواندي، في ضربة بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال، على استاد بيلي كيجالي في العاصمة الرواندية في إطار ذهاب دور الـ32 بالبطولة.

وقال جدو، في تصريحات لموقع الرسمي لبيراميدز: "النتيجة مرضية للغاية بالنسبة لنا ونتمنى أن نحسم المباراة في العودة، وأن نصعد لدور المجموعات".

وأضاف: "مع توالي المباريات بالتأكيد الأداء هيكون أفضل، ولدينا إصابات كثيرة، ولم تكن لدينا أوراق كثيرة ندفع بها في الشوط الثاني".

وتابع: "سوف نحاول في مباراة العودة أن نعبر ذلك الدور، ونتمنى أن نكون مكتملي الصفوف".

واختتم جدو تصريحاته قائلا: "سنغلق في الفترة القادمة صفحة أفريقيا ونستعد بقوة للقاء الزمالك في الدوري المصري؛ لأن من المهم أن ننطلق بقوة في بداية الدوري".

وتعادل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز سلبيًا مع الجيش الرواندى فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد بيلي كيجالي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.