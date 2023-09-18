هل انهي ممدوح عباس أزمة مستحقات زيزو ؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك، حقيقة دفع ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق، المستحقات المتأخرة لأحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض.

وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول دفع عباس مستحقات زيزو المتأخرة، وهو ما نفاه أحمد فؤاد.

وقال فؤاد في تصريحات خاصة وفقا لموقع "كووورة": "ممدوح عباس لم يدفع مستحقات زيزو، كل ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأضاف: "نحاول توفير كافة احتياجات لاعبي الفريق، ونتواجد بشكل يومي لحل أزمات النادي ودراسة جميع الحلول".

وكان أحمد زيزو قد غاب عن مباراة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي أمس السبت، في ذهاب دور ال32 من الكونفدرالية الأفريقية، علما بأن الأبيض خسر (2-0).

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة فجر غد الإثنين، وتبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.