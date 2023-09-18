شكرا لقرائتكم روما يسحق إمبولي بنتيجة ثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل روما هدفين مبكرين ليشق طريقه نحو الانتصار 7-صفر على إمبولي متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد ويحقق فريق المدرب جوزيه مورينيو انتصاره الأول بموسم 2023-2024.

ومنح باولو ديبالا التقدم بهدف لروما من ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد، في الدقيقة الثانية، وأضاف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة عرضية من راسموس كريستنسن.

وسجل ألبرتو جراسي لاعب إمبولي هدفا بطريق الخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35، ثم سجل ديبالا هدفه الشخصي الثاني في هذه الليلة بتسديدة منخفضة قوية.

ونجح أيضا برايان كريستانتي وروميلو لوكاكو وجيانلوكا مانشيني في هز الشباك في آخر 11 دقيقة.

وخرج روما من منطقة الهبوط وتقدم إلى المركز 12 برصيد أربع نقاط من أربع مباريات، وبقي إمبولي في ذيل الترتيب دون رصيد أو أهداف.

