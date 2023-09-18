الامارات | الدوري الإنجليزي: أرسنال يفك عقدته المستعصية وتشيلسي يتابع بدايته المخيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فك فريق أرسنال عقدته المستعصية المتمثلة في فريق ايفرتون بالفوز عليه في معقله للمرة الأولى منذ ست سنوات بنتيجة 1-صفر، في حين تابع تشيلسي بدايته المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث المتواضع في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن جاره توتنهام وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، في حين يتصدر مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة (15 من 15) بفوزه على مضيفه وست هام 3-1.

ونجح أرسنال في تحقيق أول فوز له على ملعب "غوديسون بارك" منذ عام 2017، بفضل الهدف الذي سجله مهاجمه البلجيكي الدولي لياندرو تروسار اثر تمريرة من باكايو ساكا في الدقيقة 69، مسجلا باكورة أهدافه هذا الموسم.

وعلى ملعب "فيتاليتي ستاديوم" فشل تشيلسي في التسجيل رغم الفرص التي سنحت للتسجيل لكن قلب الهجوم السنغالي نيكولاس جاكسون والبديل كول بالمر القادم اليه هذا الموسم من جاره مانشستر سيتي، لم يحسنا استغلالها

وكان تشلسي أنهي الموسم الماضي في منتصف الترتيب وسيغيب عن المشاركة في اي مسابقة اوروبية كما انه انفق 350 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع العديد من اللاعبين معظمهم من المواهب الشابة لتعزيز صفوفه للموسم الحالي، وتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لكن الأخير لم يجد حتى الآن التوليفة المثالية لفريقه.

ورفع بذلك تشيلسي رصيده الى 5 نقاط فقط من فوز وحيد أمام لوتون تاون الصاعد إلى الدوري الممتاز وتعادلين وخسارتين، في المركز الرابع عشر، وتختتم المرحلة الخامسة من الدوري الانجليزي الاثنين بلقاء نوتنغهام فوريست مع بيرنلي.

