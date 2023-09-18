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الامارات | أزمات الزمالك مستمرة.. لاعب الفريق الأول يوجه إنذاراً لناديه

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت الأزمات داخل الفريق الأول بنادي الزمالك، وبعد أن خسر الفريق في مستهل مشواره بالبطولة الكونفيدرالية، تقدم لاعب الفريق الأول التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إنذاراً إلى النادي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.
 
ونقلا عن مواقع مصرية عدة أكدت أن اللاعب حمزة المثلوثي أرسل إنذارًا إلى نادي الزمالك للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، والاستفسار عن موعد صرفها.
 
يأتي ذلك في وقت يعيش نادي الزمالك حالة من عدم الاستقرار المادي والإداري، بعد استقالة جماعية لمجلس الإدارة المنتخب بسبب الأزمة المالية الطاحنة والظروف السيئة المحيطة.
 
ويذكر أن اللاعب حمزة المثلوثي الدولي التونسي حصل على 30% فقط من مستحقاته عن الموسم الماضي، وهو ما جعل اللاعب يطلب مستحقاته المتأخرة في ظل انطلاق الموسم الجديد.
 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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