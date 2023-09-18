روما يضرب بقوة ويكتسح إمبولي بسباعية نظيفة بالدوري الإيطالي

اكتسح فريق روما شباك ضيفه إمبولي بسبعة أهداف دون رد الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسيطر فريق العاصمة الإيطالية تماماً على اللقاء منذ دقائقه الأولى حيث افتتح باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة الثانية قبل أن يحرز ريناتو سانشيز في الدقيقة 8 وأضاف ألبيرتو غراسي لاعب وسط إمبولي الهدف الثالث لروما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.



واستمر تفوق الذئاب في الشوط الثاني إذ سجل ديبالا الهدف الثاني له والرابع لروما في الدقيقة 55 وفي الدقيقة 79 أحرز بريان كريستانتي الهدف الخامس قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف السادس في الدقيقة 82، واختتم جيانلوكا مانشيني مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السابع في الدقيقة 86.



والفوز هو الأول لروما هذا الموسم بعد خسارتين وتعادل فرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر بينما تلقى إمبولي خسارته الرابعة واستمر في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.



فيورنتينا يتفوق على أتالانتا



وألحق فيورنتينا بضيفه أتالانتا الهزيمة الثانية في مستهل الموسم الجديد، وذلك بالفوز عليه 3-2 بفضل البديل الإيفواري كريستيان كوامي الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 76 من اللقاء الذي بدأه الضيف بالتقدم بتسديدة بعيدة للهولندي تون كومباينرس (20).



لكن فيورنتينا أدرك التعادل بفضل جاكومو بونافنتورا (35)، ثم دخل استراحة الشوطين متقدماً عبر هدف في الثواني الأخيرة من الأرجنتيني لوكاس كوارتا (45)، قبل أن يرد أتالانتا في مستهل الشوط الثاني ويدرك التعادل بواسطة النيجيري أديمولا لوكمان (53).



وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 وذلك قبل الاستحقاقين القاريين اللذين ينتظران الفريقين الخميس، حيث يلعب الأول مع غينك البلجيكي في "كونفرنس ليغ" والثاني مع راكوف البولندي في "يوروبا ليغ".



وواصل ليتشي بدايته الواعدة بعودته من ملعب مونتسا بالتعادل 1-1 في لقاء أكمله كل من الفريقين بعشرة لاعبين بعد طرد فيديريكو باسكيروتو من الأول (55) ولوكا كالديرولا من الثاني (85).



ووضع الوافد الجديد المونتينيغري نيكولا كرسوفيتشي الضيوف في المقدمة (3 من ركلة جزاء)، ليصبح أول لاعب يسجل لليتشي في جميع مبارياته الثلاث الأولى معه في الدوري الإيطالي منذ اعتماد النقاط الثلاث للفائز بحسب "أوبتا" للاحصاءات، لكن أندريا كولباني أدرك التعادل لساسوولو في الدقيقة 24.



ورفع ليتشي رصيده الى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما بات رصيد مونتسا 4 نقاط.



ولأول مرة في ثالث مشاركة له في دوري الدرجة الأولى، عاد فروزينوني من موقف خاسر وخرج منتصراً 4-2 على ضيفه ساسوولو الذي تقدم بثنائية أندريا بينامونتي (7 و24)، قبل أن يسمح لمضيفه بالعودة من بعيد بفضل المغربي وليد شديرة (4+45 من ركلة جزاء) ولوكا ماتسيتيلي (70 و76) والإسباني بول ليرولا الذي دخل في الدقيقة 87 (6+90).



ورفع فروزينوني، العائد الى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2018-2019، رصيده الى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 3 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة في أربع مراحل.



(وكالات)