شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرتا سولار: الفوز على الزمالك مفاجأة لنا.. وأتوقع الخسارة فى العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بوزيان بن عربى، المدير الفني لفريق أرتا سولار، أن الفوز على فريق الزمالك جاء بمثابة المفاجأة للجميع داخل النادى، حيث جاءت قرعة دور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الافريقية ظالمه لنا بسبب مواجهة قوية مع الفريق الأبيض.

وقال بوزيان بن عربى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "إنه قام باستغلال أرضية الملعب والمساحات ووجه اللاعبين بعمل الهجمات المرتدة ضمن أحداث الشوط الثانى، حيث سيطر لاعبو فريق الزمالك على مجريات الشوط الأول".

وأشار المدير الفني لفريق أرتا سولار إلى أنه من المتوقع خسارة الفريق بمباراة العودة في القاهرة؛ بسبب تحفز لاعبى فريق الزمالك الكبير بعد الهزيمة في مباراة الذهاب.

وعلى جانب آخر حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي فى السابعة مساءً، ويتم تحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء خلال الأيام المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية صباح الأحد، داخل فندق إقامة البعثة البيضاء فى تنزانيا، وذلك قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة، في الخامسة مساء اليوم الأحد، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي، السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين نظيفين.