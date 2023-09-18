شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: وجدت 6 لاعبين وحارس مرمى فقط فى أول تدريب لى مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، إن الفريق قام بتدعيمات جيدة استعدادا للموسم القادم، مشيرا إلى أنه عندما خاض أول تدريب وجد 6 لاعبين وحارس مرمى فقط.
وأضاف ميمي عبد الرازق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس2": "بدأت فترة الإعداد 8/12 ولدينا مجموعة لاعبين أقوياء وكان هناك 19 لاعبا رحلوا عن الفريق على سبيل الإعارة".
وتابع: "تعاقدت مع أجويرو وإبراهيم أيو، وكونت فريقا مزيجا من الشباب والخبرة، والأندية الأخرى قامت بالعديد من الصفقات، لكن كل ما يهمني التركيز مع اللاعبين المتواجدت في فريقي".
وسبق أن تعاقد الداخلية مع كل من: التونسى أشرف العفلى لاعب وسط النجم الساحلى لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق، ولاعبى المصرى أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ومحمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
واختتم فريق الداخلية معسكره المغلق فى الإسكندرية، الثلاثاء الماضي، بمواجهة حرس الحدود وديا باستاد المكس، قبل العودة إلى القاهرة استعدادا لمنافسات بطولة الدورى للموسم الجديد.
وخاض الداخلية عدداً من المباريات الودية، أمام فاركو وسموحة وزد وديلفى، خلال معسكره فى الإسكندرية الذى بدأ من مطلع الأسبوع الماضي.
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