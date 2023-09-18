شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: وجدت 6 لاعبين وحارس مرمى فقط فى أول تدريب لى مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، إن الفريق قام بتدعيمات جيدة استعدادا للموسم القادم، مشيرا إلى أنه عندما خاض أول تدريب وجد 6 لاعبين وحارس مرمى فقط.

وأضاف ميمي عبد الرازق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس2": "بدأت فترة الإعداد 8/12 ولدينا مجموعة لاعبين أقوياء وكان هناك 19 لاعبا رحلوا عن الفريق على سبيل الإعارة".

وتابع: "تعاقدت مع أجويرو وإبراهيم أيو، وكونت فريقا مزيجا من الشباب والخبرة، والأندية الأخرى قامت بالعديد من الصفقات، لكن كل ما يهمني التركيز مع اللاعبين المتواجدت في فريقي".