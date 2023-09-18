شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 مواسم "ناقصة" للدورى قبل انطلاق النسخة 65 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قبل بداية النسخة 65 من بطولة الدوري المصري ، اليوم الإثنين، يتساءل الكثير من عشاق الكرة عن المواسم التي تم فيها توقف الدوري ثم تم إلغاؤه بشكل نهائي وعدم استئنافه، وهنا الحديث عن النسخ التي انطلقت بالفعل ولم تكتمل وهي كالتالي:

موسم 1954-1955

عقب بدء الدوري عام 1948، وبالتحديد في موسم 1954-1955، توقفت بطولة الدوري المصري، قبل نهايتها بخمس جولات كاملة، وذلك بسبب المشكلة التي حدثت بسبب نقل بعض المباريات للأهلي خارج القاهرة، ليرفض خوضها، مما أدى إلى إلغاء البطولة دون تحديد بطل للنسخة، في حين تربع الزمالك على قمة الجدول حينها برصيد24 نقطة.

موسم 1971-1972

توقفت المسابقة هذه المرة مبكرًا، حيث تم إلغاؤها فى الأسبوع التاسع بعد واقعة مروان والديبة الشهيرة فى القمة 34، وكان يتصدر الدوري وقتها أندية الزمالك وغزل المحلة برصيد 11 نقطة، لتتوقف المسابقة بعد 57 يومًا.

موسم 1973-1974

توقفت بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة في موسم 1973-1974، بسبب حرب أكتوبر، حيث تم إلغاء البطولة قبل انتهائها بمباراة واحدة، في الوقت الذي كان يتصدر فيه الأهلي البطولة.

موسم 1989-1990

بعد صعود منتخب مصر لبطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا بقيادة المدير الفني محمود الجوهري، تم إلغاء مسابقة الدوري للمرة الرابعة، من أجل منح مزيد من الوقت لإعداد وبناء المنتخب وخوض الوديات.

موسم 2011-2012

في العقد الأخير، توقفت بطولة الدوري مرتين، أولاهما في عام 2012 بعد أحداث بورسعيد الشهيرة، حيث توقف الدوري بداية من شهر فبراير، حتى بدأ موسم جديد في نهاية عام 2012 مكون من مجموعتين.

موسم 2012-2013

مع اقتراب انتهاء دوري المجموعتين، وتحديدًا قبل جولة واحدة مع تحديد أطراف المربع الذهبي، تم إلغاء بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب الأحداث السياسية وقتها في البلاد.

الموسم الأول 1954/1955

الموسم الثاني 1971/1972

الموسم الثالث 1973 / 1974

الموسم الرابع 1989/1990

الموسم الخامس 2011/2012

الموسم السادس 2012/2013