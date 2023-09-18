شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ65 من بطولة الدورى المصري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم، الاثنين، بمشاركة 18 فريقا هى "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".

وتأتي ضربة البداية فى النسخة الجديد من مسابقة الدوري بمباراة واحدة اليوم، الاثنين، بحسب ما أعلنته رابطة الدوري الممتاز في بيانها الرسمي بشأن مواعيد المباريات، وهو اللقاء الذي يجمع فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش، ويقام فى السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات الدور الأول بالدورى المصرى 2023 - 2024 متضمنا المواعيد والملاعب، بعدما تم سحب قرعة الدورى المصرى مؤخرا بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى، والذى أسفر عن مواجهات غاية فى القوة فى الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.