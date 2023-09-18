الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

الرياص - اسماء السيد - يوجين (الولايات المتحدة): حطمت الإثيوبية غوداف تسيغاي، بطلة العالم لعام 2022، الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر الأحد خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين الأميركية.

وسجلت تسيغاي، الفائزة الشهر الماضي بلقب سباق 10 آلاف متر في مونديال بودابست، 14.00.21 دقيقة، بفارق 5 ثوانٍ عن الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الكينية فايث كيبييغون في حزيران/يونيو خلال لقاء باريس (14:05.20 دقيقة).

وأنهت ابنة الـ26 عاماً، صاحبة الفضية في أولمبياد طوكيو صيف 2021، السباق وحيدة في المقدمة بفارق مريح عن الكينية بياتريس شيبيت التي كانت بدورها قريبة جداً من رقم كيبييغون (14:05.92 د).

رقم قياسي

ونتيجة مشاركتها السبت في سباق 1500م حيث كان الانتصار حليفها، فضلت كيبييغون، المتوجة بلقب السباق في مونديال بودابست الشهر الماضي، عدم خوض الخمسة آلاف متر ما فتح المجال أمام تسيغاي للخروج منتصرة مع رقم قياسي عالمي جديد تضيفه الى رقم 1500م داخل قاعة والذي سجلته عام 2021 (3:53.09 دقيقة).

وظهرت تسيغاي بشكل مغاير تماماً لنهائي 5 آلاف متر خلال مونديال بودابست حيث انهارت تحت الضغط وحلت في المركز الثالث عشر، خلافاً لمونديال 2022 في يوجين بالذات حين توجت بطلة على نفس المضمار الذي خولها الأحد تحطيم الرقم القياسي.