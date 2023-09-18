بطولة إيطاليا: روما يصب جام غضبه على إمبولي بسباعية نظيفة

الرياص - اسماء السيد - روما: صب روما جام غضبه على ضيفه إمبولي وحقق فوزه الأول للموسم وجاء بنتيجة كاسحة 7 0، بينها ثنائية للأرجنتيني باولو ديبالا وهدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة، الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتنفس المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصعداء بعد بداية موسم كارثية.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، لكنه استفاد من وضع ضيفه القابع في ذيل الترتيب من دون نقاط كي يحقق انتصاره الأول ويتحضر بشكل جيد لاستضافة شيريف تيراسبول المولدافي الخميس في مستهل مشواره في مسابقة "يوروبا ليغ" التي وصل الى مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل الخسارة أمام المتخصص إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.

وضرب روما بقوة منذ الثواني الأولى بعدما وضعه ديبالا في المقدمة من ركلة جزاء تسبب بها البولندي سيباستيان فالوكييفيتش للمسه الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة (2)، ليصبح ذلك بين أربعة لاعبين فقط وجدوا طريقهم الى الشباك في المواسم العشرة الأخيرة من الدوري الإيطالي، بجانب جاكومو بونافنتورا والكولومبي دوفان زاباتا ودومينيكو بيراردي، وفق "أوبتا" للاحصاءات.

ولم ينتظر نادي العاصمة طويلاً لإضافة الثاني عبر الوافد الجديد البرتغالي ريناتو سانشيس في الدقيقة 8 بكرة رأسية إثر عرضية من الوافد الجديد الآخر الدنماركي راسموس كريستينسن، قبل أن يوجه الضربة القاضية لضيفه بهدف ثالث جاء بالنيران الصديقة بعدما تبادل براين كريستانتي الكرة مع الوافد الجديد الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو، فحاول البولندي بارتوش بيريشينسكي تشتيتها فسددها في زميله ألبرتو غراسي لتتحول من الأخير الى الشباك (35).

وأضاف ديبالا هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة 55 بعدما وصلته الكرة من كريستانتي، فراوغ المدافع بشكل رائع قبل أن يسدد في الشباك، ثم كان قريباً من الثلاثية لكن الحظ عانده بعدما ارتدت ركلته الحرة من العارضة (58).

وأكمل كريستانتي مهرجان "الذئاب" بهدف خامس رائع من كرة أطلقها قوية من خارج منطقة الجزاء (80)، وأتبعه لوكاكو بهدفه الأول بألوان "جالوروسي" بعد تمريرة من أندريا بيلوتي إثر هجمة مرتدة (82)، قبل أن يختتمه جانلوكا مانشيني بالسابع إثر ركلة ركنية وتمريرة رأسية من كريستانتي (86).

فيورنتينا يتفوق على أتالانتا

ألحق فيورنتينا بضيفه أتالانتا الهزيمة الثانية في مستهل الموسم الجديد، وذلك بالفوز عليه 3 2 بفضل البديل العاجي كريستيان كوامي الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 76 من اللقاء الذي بدأه الضيف بالتقدم بتسديدة بعيدة للهولندي تون كومباينرس (20).

لكن فيورنتينا أدرك التعادل بفضل جاكومو بونافنتورا (35)، ثم دخل استراحة الشوطين متقدماً عبر هدف في الثواني الأخيرة من الأرجنتيني لوكاس كوارتا (45)، قبل أن يرد أتالانتا في مستهل الشوط الثاني ويدرك التعادل بواسطة النيجيري أديمولا لوكمان (53).

وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده الى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 6 وذلك قبل الاستحقاقين القاريين اللذين ينتظران الفريقين الخميس، حيث يلعب الأول مع غينك البلجيكي في "كونفرنس ليغ" والثاني مع راكوف البولندي في "يوروبا ليغ".

وواصل ليتشي بدايته الواعدة بعودته من ملعب مونتسا بالتعادل 1 1 في لقاء أكمله كل من الفريقين بعشرة لاعبين بعد طرد فيديريكو باسكيروتو من الأول (55) ولوكا كالديرولا من الثاني (85).

ووضع الوافد الجديد المونتينيغري نيكولا كرسوفيتشي الضيوف في المقدمة (3 من ركلة جزاء)، ليصبح أول لاعب يسجل لليتشي في جميع مبارياته الثلاث الأولى معه في الدوري الإيطالي منذ اعتماد النقاط الثلاث للفائز بحسب "أوبتا" للاحصاءات، لكن أندريا كولباني أدرك التعادل لساسوولو في الدقيقة 24.

ورفع ليتشي رصيده الى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما بات رصيد مونتسا 4 نقاط.

ولأول مرة في ثالث مشاركة له في دوري الدرجة الأولى، عاد فروزينوني من موقف خاسر وخرج منتصراً 4 2 على ضيفه ساسوولو الذي تقدم بثنائية أندريا بينامونتي (7 و24)، قبل أن يسمح لمضيفه بالعودة من بعيد بفضل المغربي وليد شديرة (4+45 من ركلة جزاء) ولوكا ماتسيتيلي (70 و76) والإسباني بول ليرولا الذي دخل في الدقيقة 87 (6+90).