الامارات | فوز دبا الفجيرة وسيتي في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دبا الفجيرة فوزاً مستحقاً على مضيفه الذيد برباعية نظيفة في أولى مبارياته في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى في مباراة أقيمت أمس على ملعب الذيد، وسجل أهداف «النواخذة» واندرسون مورا «16» وعامر عمر «32» وستوجيلكوفيتش «67» وغونزاليس جرمان «90+4».

وفاز «سيتي» على ضيفه الرمس بهدف نظيف سجله أحمد عبدالله في الدقيقة 51، في المباراة التي أقيمت في استاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء، ليصبح رصيده ثلاث نقاط، وهو نفسه رصيد الرمس.

وفي مباراة ثالثة تعادل يونايتد من دون أهداف مع ضيفه الفجيرة ليصيح رصيد يونايتد نقطة واحدة مقابل أربع للفجيرة.

وتعادل التعاون بملعبه مع مصفوت من دون أهداف ليصبح رصيد التعاون نقطتين مقابل أربع لفريق مصفوت.