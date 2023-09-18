الامارات | «الحطاب» بطلاً لكأس الوثبة في بريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد «الحطاب»، لجاي كيلواي وبيتر همرسلاي بلقب سباق كأس «الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات، والبالغة جائزته المالية 4000 جنيه إسترليني.

وأقيم السباق أمس بمضمار «لنجفيلد بارك» في العاصمة البريطانية لندن، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم المُلاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشاركت 8 خيول في السباق لمسافة 2600 متر، وتصدر «الحطاب» بإشراف المدرب بيتر همرسلاي، وقيادة محمد تابتي، آخر 400 متر في السباق، ليحقق الفوز بفارق أربعة أطوال عن «ألوف» لستيف بلاك ويل، بقيادة لويس ساندرس.