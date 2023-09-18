الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
السد - الشارقة 22:00
الاتحاد - أولماليك 20:00
الفيصلي - ناساف كارشي 20:00
القوة الجوية - سباهان أصفهان 20:00
الهلال - نافباخور نامانجان 22:00
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي بنغازي - أسيك ميموزا 18:30
نوتينغهام فورست - بيرنلي 22:45
غرناطة - جيرونا 23:00
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