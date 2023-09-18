اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

السد - الشارقة 22:00

الاتحاد - أولماليك 20:00

الفيصلي - ناساف كارشي 20:00

القوة الجوية - سباهان أصفهان 20:00

الهلال - نافباخور نامانجان 22:00

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي بنغازي - أسيك ميموزا 18:30

نوتينغهام فورست - بيرنلي 22:45

غرناطة - جيرونا 23:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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