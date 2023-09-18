الامارات | «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يظفر بـ «تحدي الجوجيتسو»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يظفر بـ «تحدي الجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مبادلة أرينا، وسط حضورٍ جماهيري كبير من الأسر والعائلات الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة لمؤازرة أبنائهم وتشجيعهم على الفوز.
وحصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، وحل نادي العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي الجزيرة.
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