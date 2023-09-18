شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود اليوم إلى القاهرة بعد الخسارة من أرتا سولار الجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى القاهرة، صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة سفر طويلة، قادمة من العاصمه التنزانيه دار السلام، عقب مواجهة أرتا سولار الجيبوتى في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الفريق الأول مران صباح أمس، الأحد، فى صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة، ثم غادرت البعثة مطار دار السلام فى الخامسة مساءً.

وكان الزمالك خسر من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.