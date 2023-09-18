شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه ينظم حفلا لتكريم أبطال العالم وأفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، اليوم الاثنين، حفلاً لتكريم لاعبى المنتخب ممن شاركوا فى بطولة العالم وبطولتى أفريقيا، تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم التي حققوها فى الفترة الأخيرة، ويتم خلال الحفل تكريم أبطال بطولة العالم التى أقيمت فى تركيا أكتوبر الماضى، وكذلك بطولة أفريقيا التى أقيمت فى جنوب أفريقيا العام الماضى أيضا، بالإضافة إلى تكريم أبطال أفريقيا بالبطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضى.

وكان منتخب الكاراتيه حقق المركز الثالث فى بطولة العالم فى الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا، اعتلى منتخب الكاراتيه قمة البطولة الأفريقية، والتي تقام بجنوب أفريقيا، بعدما وصل رصيد المنتخب لـ30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بالمغرب حقق المنتخب المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة، بواقع 14 ميدالية.