الامارات | كسر حاجز الـ 13 ميدالية هدف الإمارات في «الألعاب الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل وفد الإمارات تحضيراته قبل المشاركة في فعاليات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى الثامن من أكتوبر المقبل، إذ تستهدف البعثة تحقيق إنجازات تاريخية بكسر حاجز الحصول على 13 ميدالية (أعلى حصيلة ميداليات بلغتها الإمارات في المشاركات السابقة في نسخة واحدة).

وسجلت الإمارات أول مشاركة لها في دورات الألعاب الآسيوية في النسخة الثامنة عام 1978 في بانكوك، ولم تغب عن منصّات التتويج منذ النسخة الـ12 في هيروشيما باليابان 1994.

وعلى مدار سبع دورات متتالية، منذ النسخة الـ12 وحتى النسخة الماضية الـ18 في جاكرتا عام 2018، حصدت رياضة الإمارات 40 ميدالية ملوّنة (سبع ذهبيات و16 فضية و17 برونزية).

وكانت البداية في هيروشيما 1994، بأربع ميداليات (فضية وثلاث برونزيات)، وفي بانكوك 1998، حصلت على ميدالية برونزية، وفي بوسان 2002 حققت ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية).

وفي (الدوحة 2006) حققت الإمارات 10 ميداليات بواقع (ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات)، وفي جوانزو 2010 جمعت خمس ميداليات (أربع فضيات وبرونزية)، وفي إنشيون 2014 حققت أربع ميداليات بواقع (ذهبية وثلاث برونزيات).

وكانت ذروة إنجاز الإمارات في النسخة الماضية في جاكرتا عندما حصدت 13 ميدالية (ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات).

وتشهد النسخة الـ19 من الألعاب الآسيوية مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة تقام منافساتها على 54 منشأة رياضية، وتشهد وجود 50 ألف متطوّع و12 ألف إعلامي.

وتشارك الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية بـ140 رياضياً بواقع 102 رياضي و38 رياضية يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي: الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، السباحة، الدرّاجات، القوس والسهم، الجودو، التايكواندو، الكاراتيه، الجوجيتسو، المبارزة، الملاكمة، كرة السلة، الرجبي، الشراع، التجديف، الشطرنج، الغولف، الرياضات الإلكترونية، والترايثلون.

وتأمل بعثة الإمارات أن تحقق نتائج تتناسب وسُمعة ومكانة الدولة، تطبيقاً لرؤية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية، خصوصاً أن دورة الألعاب الآسيوية فرصة مميزة لجميع الرياضيين، نظراً إلى موعد إقامتها قبل انطلاق المحافل المقبلة التي تحتاج محطات إعداد قوية، وكذلك وجود العديد من الرياضات التي تدخل نتائجها ضمن النقاط المحتسبة في مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، مثل الجودو والشراع والترايثلون.

وتستهل مشاركة الإمارات برياضتي الشراع والتجديف، بعد غدٍ، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للدورة بثلاثة أيام، بينما تبدأ السباحة والرجبي والملاكمة والمبارزة والجودو في 24 من الشهر ذاته، وتختتم رياضة الكاراتيه مشاركتنا في الحدث باليوم الأخير للدورة في الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية في الصين للمرة الثالثة بعد بكين 1990 وغوانغتشو 2010، وتشهد الدورة افتتاح أول متحف عبر التاريخ الطويل للألعاب الآسيوية، حيث سيتم افتتاحه للجمهور قبل الافتتاح الرسمي للألعاب في 23 الجاري، ويتضمن المتحف ثلاث قاعات للعرض هي: الألعاب الآسيوية وهانغتشو، الألعاب الآسيوية وآسيا، والألعاب الآسيوية والمستقبل، والتي ستعرض بشكل واضح الصورة الكاملة لدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، وأيضا دورة الألعاب الآسيوية لأصحاب الهمم أمام الزوّار المحليين والأجانب.

ويوفر المتحف رؤية بانورامية لتاريخ وثقافة الألعاب الآسيوية على مدى أكثر من 70 عاماً، وسيشكل نافذة مهمة لسرد تاريخ الألعاب الآسيوية وإرث الثقافة الرياضية، فضلاً عن الترويج للروح الرياضية.

• 40 ميدالية حصاد الإمارات في مشاركات الدورة الآسيوية منذ ألعاب بانكوك 1978.

• 140 رياضياً يمثلون الإمارات في الصين.

• 20 رياضة فردية وجماعية إجمالي عدد الألعاب المشاركة بالحدث.