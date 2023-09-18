شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام لا تفوتك قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا هى "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".

وتأتي ضربة البداية فى النسخة الجديد من مسابقة الدوري، بمباراة واحدة اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته رابطة الدوري الممتاز في بيانها الرسمي بشأن مواعيد المباريات، وهو اللقاء الذي يجمع فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش، ويقام فى السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

نرصد أهم 10 أرقام عن بطولة الدوري قبل انطلاقها اليوم..

7 أندية حصلت على الدوري

الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ43 لقبا

الزمالك فى المركز الثاني بـ 14 لقبا

الإسماعيلي أكثر أندية الأقاليم بـ 3 ألقاب

المقاولون العرب ـ الترسانة ـ غزل المحلة ـ الأولمبي: كل فريق مرة واحدة

11 فريقاً شاركوا بأول نسخة للدوري المصري في موسم 1949ـ 1948

حسن الشاذلي الهداف التاريخي للدوري برصيد: 173 هدفاً

76 نادياً شاركوا بالمسابقة منذ انطلاقها في موسم 1948 حتى الآن

الزمالك أكثر الفرق حصولا على المركز الثاني 34 مرة، يليه الأهلي 11 ثم الإسماعيلي 7.

أكبر عدد من الأهداف يتم تسجيله في موسم واحد هو 907 هدف فى موسم 2014-2015.