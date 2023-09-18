شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب أندويا بتجهيز إمام عاشور بدنياً لانطلاقة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
وغاب إمام عاشور عن المشاركة فى المباريات قرابة 5 أشهر منذ إصابته مع ناديه السابق ميتلاند الدنماركي بتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن ينتظم في تدريبات الأهلي ويصبح جاهزاً من الناحية الطبية، ولكن أظهرت مشاركته فى مباراة السوبر الأفريقي تراجع مردوده البدني فى الشوط الثاني بسبب طول فترة غيابه عن الملاعب.
ويرغب كولر فى تجهيز إمام عاشور للاعتماد عليه بشكل أساسي الفترة القادمة، باعتباره من اللاعبين المميزين وأصحاب المهارات العالية، وبإمكانه مساعدة الفريق الأحمر وتقديم الإضافة فى مركز الوسط، خاصة حال انسجامه مع باقي زملائه في الأهلي.
وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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