شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب أندويا بتجهيز إمام عاشور بدنياً لانطلاقة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مواطنه أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق، بتخصيص برنامج بدني مكثف لتجهيز إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بشكل كامل ليكون على أتم استعداد للمشاركة فى مباريات الدوري، بعدما أظهرت مباراة السوبر الأفريقي عدم جاهزية اللاعب بدنياً.

وغاب إمام عاشور عن المشاركة فى المباريات قرابة 5 أشهر منذ إصابته مع ناديه السابق ميتلاند الدنماركي بتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن ينتظم في تدريبات الأهلي ويصبح جاهزاً من الناحية الطبية، ولكن أظهرت مشاركته فى مباراة السوبر الأفريقي تراجع مردوده البدني فى الشوط الثاني بسبب طول فترة غيابه عن الملاعب.

ويرغب كولر فى تجهيز إمام عاشور للاعتماد عليه بشكل أساسي الفترة القادمة، باعتباره من اللاعبين المميزين وأصحاب المهارات العالية، وبإمكانه مساعدة الفريق الأحمر وتقديم الإضافة فى مركز الوسط، خاصة حال انسجامه مع باقي زملائه في الأهلي.