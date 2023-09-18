شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز زيزو وعمر جابر لمواجهة بيراميدز فى ضربة البداية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامج تأهيل خاص لأحمد سيد زيزو الذى تخلف عن السفر مع بعثة الزمالك إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار، حيث يرغب الجهاز الفني للزمالك فى اكتمال صفوفه بأغلب العناصر الأساسية نظرًا لقوة المنافس الذى يمتلك العديد من النجوم في جميع خطوطه.

كما حدد الجهاز الطبى للزمالك برنامجا علاجيا لعمر جابر الذى تعرض لنزلة برد شديدة خلال تواجده مع بعثة الفريق في تنزانيا، وأدت لاستبعاده من مواجهة أرتا سولار الجيبوتى، وخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

في الوقت ذاته، يكثف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض التدريبات التأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده فى صفوف الفراعنة قبل مواجهة تونس، واشتكى أحمد فتوح من آلام في عضلات البطن، أدت لاستبعاده من مواجهة نسور قرطاج.