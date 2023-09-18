شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر بطلا للبطولة العربية.. والأهلى يتوج بالدوري الـ42 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 1992، توج منتخب مصر بقيادة "الجنرال" محمود الجوهرى بالبطولة العربية التى استضافاتها المملكة السعودية العربية، بعد الفوز فى النهائى على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكاس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة. وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا، منصور.
شهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر ثم تخطى سوريا فى قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف أيمن ، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم، ومعهم أيمن منصور.
ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.
وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.
في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 2020، حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد خسارة منافسه الزمالك بهدف دون رد على يد أسوان فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى الأسبوع الـ28 من المسابقة.
الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرها الموسم المنقضي.
وشهد حسم الأهلي للقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه تتويج 5 لاعبين لأول مرة بالقميص الأحمر هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، محمود متولي، أليو ديانج، أليو بادجي ومحمد مجدي "قفشة".
وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.
وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".
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