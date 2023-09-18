شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر بطلا للبطولة العربية.. والأهلى يتوج بالدوري الـ42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 1992، توج منتخب مصر بقيادة "الجنرال" محمود الجوهرى بالبطولة العربية التى استضافاتها المملكة السعودية العربية، بعد الفوز فى النهائى على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكاس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة. وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا، منصور.

شهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر ثم تخطى سوريا فى قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف أيمن ، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم، ومعهم أيمن منصور.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 2020، حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، بعد خسارة منافسه الزمالك بهدف دون رد على يد أسوان فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى الأسبوع الـ28 من المسابقة.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرها الموسم المنقضي.

وشهد حسم الأهلي للقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه تتويج 5 لاعبين لأول مرة بالقميص الأحمر هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، محمود متولي، أليو ديانج، أليو بادجي ومحمد مجدي "قفشة".