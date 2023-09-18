شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يهدد لاعبى الأهلي بالاستبعاد والتجميد حال استمرار التراخى أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بعدم التهاون أو التراخي خلال الفترة المقبلة، وحذرهم بالاستبعاد والتجميد خلال الفترة المقبلة، حال عدم الاجتهاد وتقديم أفضل مستوى فنى، والقتال من أجل حجز مكان فى تشكيل الفريق الأحمر، مؤكدا أن مباراة السوبر شهدت تراخيا وحالة من الثقة الزائدة من بعض لاعبي الفريق الأحمر وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أنه لن يقبل حالة التراخي التي شهدتها مباراة السوبر الأفريقي، ومن لم يلتزم بتنفيذ التعليمات الفنية سيخرج من حسابات اللاعب، لاسيما مع وجود قائمة كبيرة من كل اللاعبين فى مختلف المراكز، وبإمكانه استبعاد أى لاعب لا يقدم المستوى المطلوب منه فى المباريات.