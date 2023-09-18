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كولر يهدد لاعبى الأهلي بالاستبعاد والتجميد حال استمرار التراخى أمام المصري

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القاهرة - سامية سيد - طالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بعدم التهاون أو التراخي خلال الفترة المقبلة، وحذرهم بالاستبعاد والتجميد خلال الفترة المقبلة، حال عدم الاجتهاد وتقديم أفضل مستوى فنى، والقتال من أجل حجز مكان فى تشكيل الفريق الأحمر، مؤكدا أن مباراة السوبر شهدت تراخيا وحالة من الثقة الزائدة من بعض لاعبي الفريق الأحمر وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

 

وأكد كولر للاعبي الأهلي أنه لن يقبل حالة التراخي التي شهدتها مباراة السوبر الأفريقي، ومن لم يلتزم بتنفيذ التعليمات الفنية سيخرج من حسابات اللاعب، لاسيما مع وجود قائمة كبيرة من كل اللاعبين فى مختلف المراكز، وبإمكانه استبعاد أى لاعب لا يقدم المستوى المطلوب منه فى المباريات.

 

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى، وطلب من معاونيه توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الأولى لمسابقة الدوري، لاسيما بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كولر فى الظفر بالثلاث نقاط فى بداية انطلاقة مسابقة الدوري ضمن خطة الحفاظ على اللقب المحلى الذى توج به لاسيما فى ظل تواجد على ماهر على رأس القيادة الفنية للمصري البورسعيدى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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