شكرا لقرائتكم خبر عن 22 صفقة جديدة تزيد قوة مواجهة الطلائع والبنك فى افتتاح الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقص فريق طلائع الجيش شريط النسخة 65 من بطولة الدوري بمواجهة البنك الأهلى فى ضربة البداية بالنسخة الجديدة من مسابقة الدوري، وهو اللقاء الذي يقام فى السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة.

وتعاقد البنك الأهلى مع 9 صفقات صيفية، حيث ضم المدافع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي وهو الأمر الذي تكرر في صفقة أحمد مدبولي القادم من الإسماعيلي، فيما تعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري سيرجي آكا قادماً من الإسماعيلي.

وضم كذلك البنك ثلاث صفقات أخرى كانتقال حر وهم لاعب الوسط محمد عبداللطيف "جريندو" وحارس المرمى حسين شاهين والمدافع معاذ الحناوي بجانب ضم الجناح الأيسر عماد فتحي قادماً من أسوان والجناح الأيمن إبراهيم حسن قادماً من الاتحاد السكندري ولاعب الوسط أحمد النادري قادماً من غزل المحلة.

وفى المقابل تعاقد طلائع الجيش مع 13 صفقة في الميركاتو الصيفى، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق بجانب استعارة محمد حمدى زكي من اسوان لمدة موسم بجانب التعاقد مع عمرو طارق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.