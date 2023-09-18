"هذا ما أخشاه".. ميدو يعلق على تجميد عضوية حسن شحاتة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو على تجميد عضوية حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، وقت وجود مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك رموز وأساطير في الزمالك لا يمكن المساس بهم ومن ضمنهم بالطبع حسن شحاتة ومحمود أبو رجيلة"

وأضاف: "تجميد عضوية حسن شحاتة رمز من رموز الزمالك بالطبع غير مقبولة مهما كانت الأسباب"

واختتم: "أكثر ما أخشاه على نادي الزمالك فكرة أن يطعن أحد على نتيجة الانتخابات المقبلة ومتأكد من أن ذلك سيحدث".