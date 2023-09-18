بعد خسارة أرتا سورلار.. أول قرار من أوسوريو قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك بعد وصول بعثة الفريق، قادمة من تنزانيا، فجر اليوم الإثنين، عقب خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.