بعد حصوله على مستحقاته.. تحرك عاجل للزمالك تجاه "زيزو" بعقد جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل نادي الزمالك التحركات الإيجابية، للحفاظ على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، في ظل التمسك باستمراره مع الفريق.

علم موقع "الخليج 365" أن مسئولي نادي الزمالك، نجحوا في الوصول لاتفاق مع أحمد سيد زيزو ووالده، بتمديد عقده موسم إضافي.

أوضح المصدر، ان "زيزو" من أهم العناصر داخل الفريق الأبيض في الوقت الحالي، وهناك تمسك كامل به ورفض قاطع لرحيله.

أضاف المصدر: تم الاتفاق مع أحمد سيد زيزو ووالده، على تمديد العقد الذي يتبقى فيه موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي، وغلق ملف الرحيل بشكل نهائي، والتركيز مع الفريق الأبيض، بعدما حصل على مستحقاته بالكامل.

جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، حصل على كامل مستحقاته، بعدما تكفل بها ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، الذي تواجد داخل المقر أمس الأحد.