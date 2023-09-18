بـ 3 مليون كاش.. تفاصيل انتهاء أزمة قيد طائرة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك، في إنهاء أزمة فريق الطائرة، قبل بداية الموسم، بعدما رفض الاتحاد المصري قيد اللاعبين، بسبب المديونيات.

علم موقع "الخليج 365" أن أحمد فؤاد الوطن المدير المالي باللجنة التي تدير نادي الزمالك تواصل مع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أجل تسوية المديونية حتى يتمكن الأبيض من قيد لاعبيه استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك اتفق مع اتحاد الطائرة على دفع 3 ملايين جنيه تم تحويلهم بالفعل من المستحقات المتأخرة التي تبلغ 9 ملايين جنيه.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق بين الزمالك واتحاد الطائرة على جدولة المبلغ المتبقي من المستحقات والذي يبلغ 6 ملايين جنيه.

وأكمل المصدر، أنه تم فتح القيد لنادي الزمالك وقام بتسجيل 10 لاعبين على رأسهم المنضم حديثًا محمد عادل دولا لاعب الأهلي السابق ورضا هيكل، ولازال باب القيد مفتوحًا حتى 1 أكتوبر المقبل ويحق للأبيض استكمال قائمته التي تضم 18 لاعبًا في الموسم.