شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر بصورة نهائية حضور 10 آلاف مشجع فى مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 – 2024 ، والذى ينطلق اليوم الاثنين بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي، بواقع 5 آلاف لكل نادٍ.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، أنه سيتم حضور 10 آلاف مشجع حتى انتهاء مباريات الدور الأول للدوري، وبعدها سيتم مخاطبة الجهات الأمنية فى حال الالتزام الجماهيري لزيادة الأعداد.

ساعات قليلة تفصلنا عن عودة المتعة والإثارة المرتقبة فى الدورى المصرى موسم 2023/2024 فى النسخة 65 من عمر مسابقة الإيجبشيان ليج، والمقرر انطلاقه اليوم الاثنين، بعدما أنهت جميع الأندية تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة فى نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستكون ضربة البداية في مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، ثم يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي ضمن مباريات الثلاثاء، على أن تختتم الجولة الافتتاحية بمواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز.

وكان الأهلي تُوج بطلا للدوري المصري خلال الموسم الماضي 2022-2023 للمرة الـ43 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تُوج بلقب المسابقة، مع العلم بأنه خسر النسختين السابقتين للموسم الماضي لصالح غريمه الأزلي الزمالك.

أول هدف رسمى بالدورى الممتاز سجلة محمد أمين، مهاجم نادى الزمالك، فى 22 أكتوبر 1948 أمام النادى المصرى، وكان سعد رستم أول لاعب يسجل ثلاثية “هاتريك” في مباراة واحدة بالمسابقة ذاتها.

أسرع هدف مسجل فى تاريخ الدوري أحرزه أيمن يونس، صانع ألعاب نادى الزمالك، بعد مرور 13 ثانية من بداية اللقاء أمام السويس فى 1990.