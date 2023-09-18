شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة بعد التتويج بأفريقيا والتأهل للأولمبياد: "خليك ورا حلمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالتتويج بالقب البطولة الأفريقية التى أقيمت فى تونس والتأهل إلى أولمبياد باريس، ونشرت هنا صورا عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وعلقت عليها: "صباح الخير، خليك ورا حلمك، واشتغل كل يوم عليه".

وسردت هنا جودة البطولات الأفريقية التى شاركت فيها خلال مسيرتها الرياضية وجاءت كالتالى..

2021 لعبت بطولة أفريقيا للسيدات لأول مرة في حياتي كان عمري 13 سنة ووصلت للنهائي وللأسف خسرت 4/3 وحصلت على الميدالية الفضية

2022 لعبت بطولة أفريقيا للسيدات وخسرت على دخول النهائي وحصلت على الميدالية البرونزية، وحصلت على كأس أفريقيا للسيدات

2023 بطلة أفريقيا للسيدات وحصلت على كأس أفريقيا للسيدات

للتوضيح .. بطولة أفريقيا للسيدات تضم جميع بطلات أفريقيا، وكأس أفريقيا سيدات تضم افضل 16 لاعبة في أفريقيا.



هنا جودة

وتوجت هنا جودة بلقب البطولة الأفريقية التى تقام بتونس،على حساب دينا مشرف والتغلب عليها بنتيجة 4/1، وتأهلت لأولمبياد باريس فى الفردى و مع منتخب السيدات أيضا .