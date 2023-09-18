شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز بدون زيزو وحاتم سكر فى الجولة الأولى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى أحمد مصطفى زيزو وحاتم سكر، لاعبا الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، بالجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

ويغيب زيزو وحاتم سكر عن الزمالك للإيقاف، لحصول كل منهما على 3 بطاقات صفراء خلال الموسم الماضي، وبالتالي تعرضا للإيقاف لمدة مباراة ليغيب الثنائى عن لقاء بيراميدز، ويعودا للمشاركة مرة أخرى أمام المقاولون العرب فى الأسبوع الثاني للدورى.

ووصلت إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، بعثة فريق الزمالك قادمة من تنزانيا، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.