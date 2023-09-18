شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة قيد طائرة الزمالك بعد سداد 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي في اللجنة التى تدير نادي الزمالك، مع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أجل تسوية المديونية حتى يتمكن الأبيض من قيد لاعبيه استعدادًا للموسم الجديد.

وقام نادي الزمالك بالاتفاق مع اتحاد الطائرة على دفع 3 ملايين جنيه تم تحويلها بالفعل من المستحقات المتأخرة التي تبلغ 9 ملايين جنيه.

واتفق الزمالك مع اتحاد الطائرة على جدولة المبلغ المتبقي من المستحقات والذي يبلغ 6 ملايين جنيه.

وبالفعل تم فتح القيد لنادي الزمالك وقام بتسجيل 10 لاعبين على رأسهم المنضم حديثًا محمد عادل دولا لاعب الأهلي السابق ورضا هيكل.

ولا زال باب القيد مفتوحًا حتى 1 اكتوبر المقبل ويحق للزمالك استكمال قائمته التى تضم 18 لاعبًا في الموسم.