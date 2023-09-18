شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالأسود والزمالك بالكحلى.. اعرف الزى الأساسى والاحتياطى لفرق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت أندية الدوري الممتاز ألوان القميص الذى سيخوض به كل فريق منافسات الموسم الجديد، متضمناً الزى الأساسى والاحتياطى للاعبين وحراس المرمى لـ 18 نادياً بالمسابقة المحلية.

وحدد كل نادٍ لون القميص الأساسى ولونين للزى الاحتياطى، وتصدر القائمة الأهلى الذى حدد القميص الأحمر كزى أساسى والأسود والرمادى الفاتح للاحتياطى، بينما يخوض الزمالك مبارياته بالزى الأساسى والمتعارف عليه وهو اللون الأبيض بينما يرتدى اللون الكحلى أو الأسود فى الزى الاحتياطى.

وجاء الزى الأساسى والاحتياطى لفرق الدورى الممتاز كالتالى:-

ساعات قليلة تفصلنا عن عودة المتعة والإثارة المرتقبة فى الدورى المصرى موسم 2023/2024 فى النسخة 65 من عمر مسابقة الإيجبشيان ليج، والمقرر انطلاقه اليوم الاثنين، بعدما أنهت جميع الأندية تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة فى نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

وستكون ضربة البداية في مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، ثم يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي ضمن مباريات الثلاثاء، على أن تختتم الجولة الافتتاحية بمواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز.

وكان الأهلي تُوج بطلا للدوري المصري خلال الموسم الماضي 2022-2023 للمرة الـ43 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تُوج بلقب المسابقة، مع العلم بأنه خسر النسختين السابقتين للموسم الماضي لصالح غريمه الأزلي الزمالك.