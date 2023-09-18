شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك خارج بطولة السوبر المصرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر استبعاد فريق الزمالك من بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات، بسبب الاعتذار عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أنه فى حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما فى حال الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه، وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطاب بالاعتذار عن البطولة الأخيرة.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيى لطفي، تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.

وحدد نظام البطولة المعلن أنه حال حصل بطل الدورى على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، وهو نفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.