شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا طبيا عن 8 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة المصري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق تقريراً عن تطورات حالة 8 لاعبين هم "عمرو السولية وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وأكرم توفيق وكريم فؤاد وحمزة علاء وعلى معلول وإمام عاشور" لاعبى الفريق، وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدى بالدوري.

وأعلن النادي الأهلي تعيين أحمد جاب الله رئيساً للجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، وكان أحمد جاب الله يعمل فى منصب طبيب قطاع الناشئين فى الأهلي قبل أن يتم تصعيده لمنصب رئيس الجهاز الطبي. يأتي ذلك بعد اعتذار تامر أبو العينين عن منصبه كرئيس للجهاز الطبي في الأهلي بعد توليه لعدة أسابيع خلفا لـ أحمد أبو عبلة.

ويعانى عمرو السولية من تمزق فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية أيضاً، بينما يعانى خالد عبد الفتاح من الإصابة بكسر فى الترقوة ويعانى الحارس حمزة علاء من إجهاد فى العضلة الخلفية ويعانى إمام عاشور وعلى معلول من اجهاد شديد، ولا يزال الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد يؤديان المراحل الأخيرة من رحلة التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، فى رحلة الدفاع عن درع الدورى الذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.

ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها حتى موعد مباراته أمام المصري باستاد برج العرب.

ويعكف مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا لافتتاحية الدوري، من خلال المحاضرات الفنية وشرح خطة لعب المباراة، بعد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.