«الزمالك يشتعل».. أحمد سليمان يفتح النار : «اتهموني بالحصول على رشوة»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد سليمان المرشح على عضوية نادي الزمالك، أن النادي ليس ملكًا لأحد، ولا يملكه غير جماهيره وأعضائه ورموزه، والنادي له فضل على جميع أبنائه.

وتابع "سليمان" خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا لا ابحث عن كرسي داخل نادي الزمالك واخترت منصب عضو مجلس الإدارة فوق السن، وتنازلت عن منصب الرئيس حبًا في النادي".

وأضاف أحمد سليمان: "تحملنا ما لا يتحمله بشر على المستوى النفسي والعائلي، واتهمت من لاعب ناشئ، أنني حصلت على رشوة، وعلي المستوي العام أنا جاي أخدم النادي وفي ناس بتدعمني بقوة ولذلك تنازلت وقبلت بالتواجد في منصب عضو وليس رئيس مجلس الإدارة".

واختتم: "إحنا عاوزين نادي الزمالك يعيش فترة هدوء في كل الألعاب، وكنت أعلم أني أملك شعبية ولكن لم أتوقعها بهذه الغزاره، وبقعد في النادي حوالي 3 أو 4 ساعات مع الأعضاء لسماع مشاكلهم".