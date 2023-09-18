«ظهور فريق زد للمرة الأولى» .. انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر - بطولة الدوري الممتاز، تعتبر الأقوى والأشرس بين البطولات المصرية، حيث انطلقت البطولة في موسم 1948- 1949، اشترك بها 11 فريقًا بعد محاولة أكثر من مرة من قبل المسئولين عن الرياضة في مصر وقتها، فاز بها النادي الأهلي؛ ليكون بذلك أول فريق يفوز بالبطولة، ومنذ ذلك الحين، تعاقبت 7 أندية على الفوز باللقب، ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 43 لقب، يليه الزمالك ب 14 لقب، ثم الإسماعيلي بـ3 ألقاب، ثم غزل المحلة والترسانة والأوليمبي والمقاولون العرب بلقب وحيد.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة ظهور فريق زد للمرة الأولى، كما تشهد عودة فريق بلدية المحلة بعد غياب أكثر من 15، كما يعود للمشاركة في منافسات البطولة فريق الجونة ممثلاً عن الصعيد.

وتم إلغاء البطولة أكثر من مرة، البداية موسم 1951-1952، بسبب المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في هلسنكي، وفي موسم 1954-1955، تم الغاء البطولة بسبب الأزمة التي حدثت في مباراة الأهلي ضد الترام.

كما شهدت البطولة أطول فترة توقف من عام 1967 وحتى عام 1972 بسبب الحرب، قبل أن تعود مجدداً في موسم 1971-1972 قبل أن يتم إلغاء البطولة بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

كما تم الغاء المسابقة أو لم تكتمل في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وتم استبدالها بكأس دوري أكتوبر.

كما تم الغاء المسابقة في موسم 1989-1990 بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في كأس العالم 1990، كما تم الغاء المسابقة في موسم 2011-2012 بسبب الأحداث المأساوية التي شهدتها مباراة المصري والأهلي، وأخيراً في موسم 2012-2013 بسبب الأحداث السياسية في مصر.

ومن المقرر أن يحصل بطل النسخة الحالية على 5 ملايين جنيه، بينما يحصل كل فريق مشارك في البطولة على مليون جنيه بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت رابطة الأندية عن استحداث جوائز جديدة في الموسم المقبل، وهي جائزة الهداف لأكثر لاعب سجل أهدافًا في الدوري المصري، وجائزة القفاز لأفضل حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في مباريات الدوري، بالإضافة إلى جائزة أفضل صانع لعب والتي تمنح لأكثر لاعب صنع أهدافًا، وسيتم اختيارهم وفقاً للإحصائيات.

أما عن الجوائز التي ستكون ممنوحة عبر التصويت، وذلك عن طريق 4 أقسام وهي: لاعبو فرق الدوري المصري ومدربي الأندية بالإضافة للجنة خاصة من الخبراء والجمهور، وتكون نسبة كل منها متساوية بنسبة 25%.

وتمنح الرابطة جوائزها في الدوري المصري بناء على التصويت لأفضل لاعب وأفضل مدير فني، بالإضافة إلى أفضل لاعب تحت 23 سنة وصاحب أفضل هدف جرى تسجيله.

وستكون هناك جائزة خاصة للحكام وتتحدد عبر تصويت الحكام أنفسهم لأول مرة إذ يختاروا أفضل حكم خلال الموسم من وجهة نظرهم.