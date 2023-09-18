شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب كل فريق فى الدوري قبل ساعات من انطلاق البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الدورى المصرى موسم 2023/2024 فى النسخة 65 من عمر مسابقة الإيجبشيان ليج، والمقرر انطلاقه اليوم الاثنين، بعدما أنهت جميع الأندية تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة فى نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة.

وستكون ضربة البداية في مباراة طلائع الجيش أمام البنك الأهلي، ثم يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي ضمن مباريات الثلاثاء، على أن تختتم الجولة الافتتاحية بمواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز.

ونرصد فى السطور التالية ملعب كل فريق فلا الدوري الممتاز..

الأهلي.. استاد القاهرة الدولي

الزمالك.. استاد القاهرة الدولي

ستاد القاهرة الدولي

زد .. لستاد القاهرة الدولي

البنك الأهلي.. استاد القاهرة الدولى فيوتشر.. استاد القاهرة الدولي ستاد الاسكندرية

سموحة .. استاد الإسكندرية

الداخلية.. استاد السلام

ستاد السلام

الإسماعيلي.. استاد الإسماعيلية

بيراميدز.. استاد الدفاع الجوي

الدفاع الجوي

المصري .. استاد برج العرب

فاركو .. استاد برج العرب ستاد برج العرب

طلائع الجيش .. ستاد جهاز الرياضة العسكري

انبي .. ستاد بتروسبورت

الجونة .. استاد الجونة

بلدية المحلة.. ستاد غزل المحلة

ستاد غزل المحلة

سيراميكا .. استاد المقاولون العرب المقاولون العرب.. استاد المقاولون العرب

ستاد المقاولون العرب