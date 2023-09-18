ميار شريف تواجه الإيطالية كاميلا جيورجى فى الدور الأول ببطولة المكسيك للتنس

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس والمصنفة الـ 32 عالمياً نظيرتها الإيطالية كاميلا جيورجي المصنفة 56 عالمياً، مساء اليوم، فى الدور الأول من بطولة جوادلاخار المكسيكية فئة 1000 نقطة.

واحتلت ميار شريف المركز الـ32 في التصنيف العالمى للاعبات التنس، الذى صدر بداية الشهر الجارى، حيث تراجعت مركزا وحيدا بعد ما ودعت بطولة أمريكا المفتوحة مبكراً.

وصعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، اليوم الاثنين، بعد هيمنة طويلة للبولندية إيجا شفيونتيك، وتراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا مركزين، أسوة بالتونسية أنس جابر التي تراجعت إلى المركز السابع.

وظلت شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي طوال عام ونصف 75 أسبوعا متتاليا، وتعد هذه ثالث أطول فترة في تاريخ مضرب السيدات بعد الألمانية شتيفي جراف والتي وصلت إلي 186 أسبوعا والسويسرية مارتينا هينجيس 80 أسبوعا.

واحتلت سابالينكا صاحبة الـ 25 عاما، المركز الأول للمرة الأولى في مسيرتها بعدما بقيت في المركز الثاني لمدة طويلة.