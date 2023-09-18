هل فاوض حسين لبيب كارتيرون لتدريب الزمالك؟ عضو القائمة يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة في قائمة حسين لبيب، عن صحة ما تداول عن المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي قيادة الفريق في حال الفوز بالانتخابات.

وقال هشام نصر في تصريحات إذاعية لبرنامج "كورة في الـ 90": "لم يتفاوض أي شخص من قائمة حسين لبيب مع الفرنسي باتريس كارتيرون، هذه شائعة هدفها إسقاط الفريق واستمرار نتائجه السلبية".

وأوضح "نصر"، أن قائمة حسين لبيب الذي يتواجد بها لديها خطة كاملة لدفع كل الغرامات ضد النادي، قائلا: "هدفنا دفع كل الأموال على النادي لإزالة مسألة عقوبات القيد على النادي".

وأوضح: "نريد دعم فريق الكرة بصفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، واتمنى من جماهير الزمالك دعم الفريق للوقوف على قدمه مرة أخرى".