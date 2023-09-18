شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتفوق على الطلائع تاريخياً قبل مواجهة اليوم فى افتتاح الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق طلائع الجيش مع البنك الأهلي فى افتتاح النسخة 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى السابعة مساء اليوم الاثنين. وواجه طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي فى 7 مواجهات قبل مباراة اليوم، تمكن البنك الأهلي من تحقيق الفوز فى 4 لقاءات، بينما حسم الطلائع مواجهتين، في حين انتهى لقاء وحيد بالتعادل.

قبل مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش اليوم، يتفوق الأول فى حصيلة الأهداف حيث تمكن من إحراز 17 هدفًا مقابل 12 هدفًا فقط لطلائع الجيش.

وتعاقد البنك الأهلى مع 9 صفقات صيفية، حيث ضم المدافع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي وهو الأمر الذي تكرر في صفقة أحمد مدبولي القادم من الإسماعيلي، فيما تعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري سيرجي آكا قادماً من الإسماعيلي.