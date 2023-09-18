شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق رمضان صبحى بمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بمواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخضع رمضان صبحى لبرنامج تأهيلى بعدما شعر بآلام فى العضلة الضامة، قبل مواجهة الجيش الرواندى، وأدت تلك الإصابة لاستبعاده من المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الطبى لبيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، برنامج تأهيل لرمضان صبحى، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وإن كانت فرص لحاقه بمواجهة الزمالك ضئيلة.

على الجانب الآخر، تأكد غياب الثنائى أحمد مصطفى زيزو وحاتم سكر، لاعبى الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض فى مباراة بيراميدز، ويغيب زيزو وحاتم سكر عن الزمالك للإيقاف، لحصول كل منهما على 3 بطاقات صفراء خلال الموسم الماضي، وبالتالي تعرضا للإيقاف لمدة مباراة ليغيب الثنائى عن لقاء بيراميدز، ويعودا للمشاركة مرة أخرى أمام المقاولون العرب فى الأسبوع الثاني للدورى.