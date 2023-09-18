شكرا لقرائتكم توخيل يغيب أمام مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأكد غياب توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن قيادة الفريق في مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب الإيقاف.

وكان توخيل قد طرد خلال آخر مباراة لبايرن في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وذلك في مواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية في أبريل الماضي.

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وبالتالي يخضع توخيل للإيقاف في المباراة أمام مانشستر يونايتد مساء الأربعاء وسيتابع الفريق من المدرجات، بينما يتولى المدربون المساعدون أنتوني باري وأرنو ميتشلز وزولت لوف قيادة بايرن في المباراة.

ويتنافس بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري الأبطال التي تضم أيضا غلطة سراي التركي وكوبنهاغن الدنماركي.