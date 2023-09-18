شكرا لقرائتكم إنريكي: هوس باريس بـ"الأبطال" لن يجلب إلا الضرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن حالة الهوس بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لن تفعل شيئا سوى إلحاق الضرر بالعملاق الفرنسي، وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند الثلاثاء.

ولم يستطع باريس سان جيرمان الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا، إذ بلغ النهائي عام 2020 قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

وسيبدأ بطل فرنسا مشواره القاري أمام دورتموند في منافسات أصعب مجموعة بالبطولة الجارية، حيث تضم أيضا نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي بطل أوروبا سبع مرات.

وقال لويس إنريكي للصحفيين قبل اللعب في باريس: عندما يكون النادي مهووسا بشيء، فهذا ليس مؤشرا جيدا. يجب امتلاك الطموح لكن الهوس لا يكون مفيدا في هذا الجانب من الحياة، يجب الانتظار ومتابعة كيف ستسير منافسات البطولة. كرة القدم لعبة رائعة ويمكن حدوث أي نتيجة.

وتابع: يمكن أن تخوض مباراة رائعة وتخسر، ويمكن أن تلعب بشكل سيئ وتفوز. نحن كفريق نلعب كل البطولات من أجل الفوز وهذا هدفنا. لدينا طموح كبير وهذا أمر ضروري.