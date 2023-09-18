شكرا لقرائتكم مواجهة ملتهبة بين باريس ودورتموند في مجموعة "الموت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقص باريس سان جيرمان شريط مواجهات مجموعة "الموت" السادسة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء عندما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني في الوقت الذي يلاقي فيه ميلان الجريح نظيره نيوكاسل الإنجليزي.

ويفتقد سان جيرمان العديد من نجومه الذين استعان بهم في البطولة خلال السنوات الأخيرة، بعد رحيل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والجناح البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

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وبدا واضحا معاناة سان جيرمان من فقدان نجومه، حيث قدم بداية متواضعة للغاية في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس بالمسابقة برصيد ثماني نقاط من خمس لقاءات.

وأثار سان جيرمان قلق جماهيره عقب خسارته 2 - 3 أمام ضيفه نيس في لقائه الأخير بالدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي، ليتلقى هزيمته الأولى في البطولة هذا الموسم.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لدورتموند الذي يحتل المركز السابع بالدوري الألماني حاليا، بعدما حصد ثماني نقاط فقط في لقاءاته الأربعة الأولى.

ميلان ونيوكاسل

ويطمح ميلان صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بدوري الأبطال برصيد سبعة ألقاب، لاستعادة اتزانه بعد خسارته القاسية 1 - 5 أمام جاره إنتر في "ديربي الغضب"، ضمن الدوري الإيطالي السبت.

ولن تكون مهمة ميلان سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لمصالحة جماهيره هو الآخر بعد انطلاقته المتواضعة في الدوري هذا الموسم.

ويتواجد نيوكاسل في المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي حاليا برصيد ست نقاط من خمسة لقاءات، علما بأنه حقق فوزا صعبا على برنتفورد بهدف نظيف في ظهوره الأخير بالبطولة المحلية قبل خوض المعترك الأوروبي.