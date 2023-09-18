الامارات | منع المصارعين الروس والأوكرانيين من المصافحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب الاتحاد الدولي للمصارعة من المصارعين الروس والأوكرانيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة في بلغراد تجنب المصافحة التقليدية بعد نهاية كل نزال خوفاً من رفض أحد المنافسين مصافحة الآخر في حال المواجهة.

ونقلت موقع قناة "روسيا اليوم" عن ممثل اتحاد المصارعة الدولي قوله: "كما لا يمكن تعيين حكام روس في نزالات المصارعين الأوكرانيين، ولا يمكن تعيين حكام أوكرانيين في نزالات يشارك بها الروس".

وتختتم بطولة العالم مؤهلة لأولمبياد 2024 في باريس، في 24 سبتمبر الجاري حيث يتنافس الروس في وضع محايد.