شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بطاقات صفراء تبعد اللاعبين عن أولى مباريات الدوري.. وإلغاء الإنذارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن حصول أى لاعب على 3 إنذارات فى بطولة الدوري للموسم المنقضي يترتب عليه الغياب عن أول مباراة فى الموسم الجديد 2023 – 2024.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن أى لاعب حصل على إنذارين الموسم الماضي، أو إنذار، فسيتم إلغاء هذه الإنذارات مع بداية الموسم الجديد.

وتأكد غياب الثنائى أحمد مصطفى زيزو وحاتم سكر، لاعبى الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، بالجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

ويغيب زيزو وحاتم سكر عن الزمالك للإيقاف، لحصول كل منهما على 3 بطاقات صفراء خلال الموسم الماضي، وبالتالي تعرضا للإيقاف لمدة مباراة ليغيب الثنائى عن لقاء بيراميدز، ويعودا للمشاركة مرة أخرى أمام المقاولون العرب فى الأسبوع الثاني للدورى.

ووصلت إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، بعثة فريق الزمالك قادمة من تنزانيا، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك حدد 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولي فى السابعة مساءً، ويتم تحديد عدد الجماهير التى ستحضر اللقاء خلال الأيام المقبلة.