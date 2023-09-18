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بامبو وجريندو يقودان هجوم البنك الأهلى أمام الطلائع فى افتتاحية الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، التشكيل الأساسى لفريقه لمواجهة طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية لبطولة الدورى الممتاز، والتى تقام بعد قليل باستاد جهاز .

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبورى ، محمود الجزار ، إسحاق يعقوبو ، أيمن أشرف .

خط الوسط .. محمد فتحى ، محمود سيد ، أحمد مدبولى ، أحمد ياسر .  

الهجوم .. كريم بامبو ، محمد ( جريندو )  . 

وكانت أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم مصطفى عثمان لمباراة افتتاح الدورى الجديد بين طلائع الجيش والبنك الأهلى . 

ويضم الطاقم كلا من: مصطفى عثمان حكما للساحة، وعماد العقاد وأحمد عبد المنعم مساعدان، ومحمود وفا رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد الشاوى مساعد فيديو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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