مباراة الأهلي.. العطار يكشف سبب تعديل موعد ودية مصر والجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع نظيره الجزائري بعدم إقامة المباراة الودية بين المنتخبين يوم 17 أكتوبر.

وقال العطار في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 عبر إذاعة راديو 9090: "مواعيد الاتحاد الأفريقي بشأن بطولات الأندية مش مفهومة، وهذا ما يجعل هناك أزمات بين الأندية والمنتخبات".

وتابع وليد العطار: "مباراتنا ضد الجزائر ستقام أحد أيام 15 او 16، من أجل تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب بشكل طبيعي وعدم تكرار أزمة المعسكر الماضي".

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي مباراته ضد سيمبا التنزاني، يوم 20 أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري الافريقي.

وكان النادي الأهلي، اعترض على تواجد لاعبيه في المعسكر الماضي للمنتخب الوطني، بسبب مباراة السوبر الأفريقي، وهو ما جعل البرتغالي روي فيتوريا، يستبعد رباعي الأحمر من مواجهة تونس الودية الماضية.